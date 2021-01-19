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В САП пояснили схему розкрадання на "Укрхімтрансаміаку"

Київ, Вівторок 19 січня 2021 22:11
В САП пояснили схему розкрадання на "Укрхімтрансаміаку"
Фото: САП (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд перейшов до вивчення доказів за фактами відмивання 43 млн гривень на державному підприємстві "Укрхімтрансаміак". В ході судового засідання прокурор САП зачитав 7 томів документів, що підтверджують розкрадання коштів у держави.

Про це слід з трансляції засідання в YouTube, а також на сторінці САП у Facebook.

Під час засідання прокурор Олександр Снєгірьов показав схему, за якою підсудні - колишній заступник директора ДП "Укрхімтрансаміак" Дмитро Глазунов і його спільник Ігор Ігнатов - відмивали десятки мільйонів гривень з держбюджету.

За словами прокурора, всі кошти, які надходили від "Укрхімтрансаміак" на рахунки ТОВ "Вастел", просто зникали. Гроші вилучалися як забезпечення за кредитом самого Ігоря Ігнатова, який виступав співвласником "Вастела".

"Це операції, які ми вважаємо легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Гроші беруться в банку під заставу грошових коштів ТОВ "Вастел". Крім того, що Ігнатов отримував чисті грошові кошти від банку в якості кредитів, цю операцію пояснити неможливо", - зазначає прокурор САП.

Ігор Ігнатов та Дмитро Глазунов проходять обвинуваченими у справі про розкрадання 43 мільйонів державних коштів

Іншими словами, на думку слідства НАБУ і прокуратури, Ігнатов як фізична особа брав кредит під заставу коштів, які надходили на рахунок юридичної особи від державного підприємства, на власні потреби. Не повертав його у строк, і гроші як заставу просто списувалися з рахунку ТОВ "Вастел".

Таких кредитів було кілька десятків - від декількох сотень тисяч до трьох мільйонів гривень.

Своєю чергою в.о. директора "Укрхімтрансаміак" Дмитро Глазунов, попри невиконання робіт ТОВ "Вастел", укладав додаткові угоди та збільшував ціну в договорах.

Нагадаємо, у квітні 2014-го року ДП "Укрхімтрансаміак" уклало договір з ТОВ "Вастел" про виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає у 2,5 км зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Згідно з журналістським розслідуванням програми "Надзвичайні новини", Ігор Ігнатов раніше був засуджений до 7,5 років позбавлення волі за участь в організованому злочинному угрупованні Олександра Капітонова ("Капітошки"), яке займалося рейдерством і здирництвом.

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