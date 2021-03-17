САП раскрыла подробности дела против Венедиктовой

Он заявил, что дважды допрашивался по делу Венедиктовой в ГБР. При этом расследование НАБУ продолжается, однако пока Венедиктову на допрос не вызывали, добавив, что не обсуждал данное дело с генпрокурором.

"Она (Ирина Венедиктова - ред.) просто знает, что есть такое производство. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор", - отметил Грищук.

Глава САП добавил, что общался с заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, который непосредственно забрал дело Татарова от НАБУ.

"Несколько раз общались. На следующий день утром, после того как забрали у нас это дело, он мне об этом сообщил. У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию", - объяснил Грищук.

По его словам, во время того разговора он и узнал, что по делу Татарова есть какое-то решение суда.