САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+" в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, опубликовав в Facebook копию соответствующего постановления.

"Конец эпохи дела "Роттердам+". Теперь официально: мы, как защита, наконец, получили текст постановления о закрытии дела "Роттердам+", - сообщила Одинец.

Согласно опубликованной копии постановления прокуратуры, в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Адвокат подчеркнула, что комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные выводы стороны защиты и стороны обвинения не подтвердила причинение вреда или убытков от действия формулы.

"Экспертиза сделана за 2 недели в июле 2019 года "на коленках" экспертом СБУ и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, который, в том числе, был вовлечен в проведение комиссионной экспертизы в феврале 2020 - августе 2020 не подтвердил свои же выводы", - отметила Ирина Дригваль.

Также согласно постановлению прокуратуры, разработка и принятие постановления НКРЭКУ о методике определения прогнозной ОРЦ, которая в медийном пространстве получила название "Роттердам+", была полностью законной и обоснованной, что, в том числе подтверждено решениями судов.

Впрочем, по словам Одинец, в НАБУ не хватает смелости признать несостоятельность своего расследования, поэтому детективы всячески пытаются "сохранить лицо".

"Признать перед обществом, что миллионы гривен налогоплательщиков, которые были потрачены на детективов и экспертизы потрачены на ветер, таким серьезным учреждением "не комильфо". Именно поэтому мы видим "предсмертные конвульсии" НАБУ в этом деле", - отметила Ирина Одинец.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.