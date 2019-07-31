САП обжаловала решение суда по Труханову

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор по делу покупки здания завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Как отмечается, Малиновский районный суд города Одессы 4 июля признал невиновными действующего Одесского городского главу Геннадия Труханова и других соучастников в совершении преступления.

"Требования же апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, согласно которому признать виновными лиц, оправдано судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях", - говорится в сообщении.

Среди прочего, следует отметить, что суд в приговоре даже не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица - ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 УПК Украины.

Отметим, 9 июля текущего года Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.

Кроме того, САП просила 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества для Труханова. Прокуратура требовала наказания в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана и по 10 лет заключения для чиновников Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая. Кроме того, директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко прокуроры просили 11 лет тюрьмы, для продавца здания завода "Краян" Петра Загодиренко -10 лет, а для оценщика здания Галины Богдановой - 7 лет лишения свободы.