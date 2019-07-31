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САП обжаловала решение суда по Труханову


Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор по делу покупки здания завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Как отмечается, Малиновский районный суд города Одессы 4 июля признал невиновными действующего Одесского городского главу Геннадия Труханова и других соучастников в совершении преступления. 

"Требования же апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, согласно которому признать виновными лиц, оправдано судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях", - говорится в сообщении. 

Среди прочего, следует отметить, что суд в приговоре даже не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица - ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 УПК Украины.

Отметим, 9 июля текущего года Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.

Кроме того, САП просила 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества для Труханова. Прокуратура требовала наказания в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана и по 10 лет заключения для чиновников Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая. Кроме того, директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко прокуроры просили 11 лет тюрьмы, для продавца здания завода "Краян" Петра Загодиренко -10 лет, а для оценщика здания Галины Богдановой - 7 лет лишения свободы.

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