САП обнародовала перечень 65 закрытых дел о незаконном обогащении

Из-за отмены статьи Уголовного кодекса об уголовной ответственности за незаконное обогащение, по состоянию на 28 марта 2019 года, закрыто 65 уголовных производств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что ориентировочная сумма вероятного незаконного обогащения в уголовных процессах, которые расследовали детективы НАБУ достигает 1 млрд. 334 млн. 446 тыс. гривен, 1 млн. 137 тыс. долларов и 531 тыс. евро.

В САП обнародовали перечень всех закрытых уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного ст.368-2 УК Украины по хронологии их регистрации в ЕРДР:

Уголовное производство от 27.04.2016 относительно незаконного обогащения прокуроров Генеральной прокуратуры Украины на сумму 10 млн. грн. (3 автомобиля стоимостью 3 млн. грн., квартира - 4 млн. грн., несколько земельных участков - 3 млн. грн.). Закрыто 21.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 18.10.2016 по незаконному обогащению одного из руководителей Государственной службы геологии и недр Украины на сумму 4,3 млн. гривен (квартира – 3,5 млн. грн., автомобиль 0,8 млн. грн.). Закрыто 14.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 20.10.2016 по незаконному обогащению одного из руководителей Национальной академии сухопутных войск на сумму 4,7 млн. грн. (дом стоимостью 3,2 млн. грн. и автомобиль стоимостью 1,5 млн. грн.). Закрыто 15.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 26.10.2016 по незаконному обогащению одного из руководителей Генеральной прокуратуры Украины на сумму 1 млн. грн. (автомобиль). Закрыто 21.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 10.11.2016 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 1,5 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 16.11.2016 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 6,2 млн. грн. (два автомобиля и недвижимость). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 21.11.2016 относительно незаконного обогащения прокурора Генеральной прокуратуры Украины на сумму 2 млн. грн. (автомобиль – 1 млн. грн., доля уставного капитала – 1 млн. грн.). Закрыто 23.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 09.12.2016 относительно незаконного обогащения судьи Подольского районного суда города Киева на сумму 3 млн. грн. (автомобиль – 1 млн. грн., квартира – 2 млн. грн.). Закрыто 14.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 09.12.2016 по незаконному обогащению одного из руководителей Окружного административного суда города Киева на сумму 12 млн. грн. (жилой дом – 3 млн. грн., квартира – 7 млн. грн., автомобиль – 1 млн. грн. и зарубежные поездки). Закрыто 11.03.2016 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 09.12.2016 относительно незаконного обогащения судей Окружного административного суда города Киева на сумму 8 млн. грн. (автомобиль – 2 млн. грн., две квартиры – 4 млн. грн. и наличные средства – 2 млн. грн.). Закрыто 11.03.2016 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 11.01.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 13 млн. грн. (2 квартиры и наличные средства). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 24.02.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 12 млн. грн. (корпоративные права в 9 хозяйствующих объектах). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 09.03.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Национальной полиции Украины на сумму 4 млн. грн. (квартира – 68 тыс. долл. США, жилой дом, несколько земельных участков и автомобилей суммарной стоимостью свыше 80 тыс. долл. США). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 09.03.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Николаевской области на сумму 1,2 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 26.03.2019 на основании п. 4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 10.03.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Службы безопасности Украины на сумму 3,761 млн. грн. (2 автомобиля и 2 земельных участка). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 10.03.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Стрыйской ОГНИ ГУ ДФС во Львовской области на сумму 227 790 Евро и 39 360 долларов США (денежные средства). Закрыто 12.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 13.03.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 7,5 млн. грн. (земельный участок, частный дом, 2 квартиры на Печерске в г.Киеве). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 29.03.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 700 тыс. долл. США (жилье и наличные средства). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 12.04.2017 относительно незаконного обогащения должностных лиц из числа руководства Главного военного представительства Министерства обороны Украины (передали своим близким родственникам в собственность 5 квартир в г.Киеве, одно нежилое помещение (под кафе) и 2 паркоместа). Закрыто 22.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 13.04.2017 относительно незаконного обогащения руководства Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины на сумму 26 млн. грн. (автомобиль Range Rower и 5-комнатная квартира на Печерске в г.Киеве). Закрыто 25.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 24.04.2017 относительно незаконного обогащения начальника управления Главной военной прокуратуры и руководителя одного из департаментов ФГВФЛ на сумму 8,5 млн. грн. (квартира и машиноместо). Закрыто 20.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 31.05.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Национальной академии прокуратуры Украины на сумму 2 млн. грн. (жилой дом). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 11.07.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 15,9 млн. грн. (квартира в г. Киеве стоимостью 10,9 млн. грн., мебель общей стоимостью 140 тыс. Евро, сертификаты казначейских обязательств – 499 тыс. грн., расходы на туристические поездки - 900 тыс. грн.). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 20.07.2017 относительно незаконного обогащения начальника материальной части Национальной полиции Украины на сумму 10 млн. грн. (автомобиль 2,5 млн. грн., гостиничный комплекс 7,5 млн. грн.). Закрыто 07.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 03.08.2017 относительно незаконного обогащения заместителя прокурора Днепропетровской области на сумму 2,6 млн. грн. (квартира – 1 млн. грн., коттедж – 1,4 млн. грн. и гараж – 0,2 млн. грн.). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 08.08.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 13 млн. грн. (13 млн. грн. наличных и жилой дом и земельный участок на территории коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра округа Ницца, Французская Республика, стоимость которых не установлена). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 08.09.2017 относительно незаконного обогащения депутата Киевского городского совета на сумму 98 млн. грн. (корпоративные права в 5 субъектах хозяйствования и транспортное средство). Закрыто 19.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 19.09.2017 относительно незаконного обогащения должностного лица Администрации Президента Украины на сумму 102 млн. грн. (2 земельных участка и дом в г.Киеве). Закрыто 20.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 30.10.2017 незаконного обогащения руководителя института политических и этнонациональных исследований им. А.Ф. Кураса НАН Украины на сумму 2 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 06.11.2017 относительно незаконного обогащения судьи Высшего административного суда на сумму 1,7 млн. грн. (гараж в м.Киеве, мотоцикл Harley-davidson и наличные средства в сумме 38,5 тыс. долларов США). Закрыто 19.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 14.11.2017 относительно незаконного обогащения бывшего руководителя Главного управления Миндоходов в г.Киеве на общую сумму 3,7 млн. грн. (квартира в г.Киеве). Закрыто 13.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 27.11.2017 относительно незаконного обогащения советника Президента Украины на сумму 26 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 04.12.2017 относительно незаконного обогащения начальника Главного управления ДФС в Запорожской области на сумму 2,062 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 12.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 20.12.2017 относительно незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины на сумму 3 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 15.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 18.01.2018 относительно незаконного обогащения руководством ГУ "Центр общественного здоровья'я України МОЗ Украины" на сумму 10,7 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 10.02.2018 относительно незаконного обогащения судьи Дружковского городского суда Донецкой области на сумму 853 тыс. грн. (автомобиль Audi Q7). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 21.02.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму 4,45 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 12.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 22.02.2018 относительно незаконного обогащения заместителя начальника отдела Волынской таможни ДФС на сумму 1,49 млн. грн. и 260 400 Евро, находящиеся на банковском счете в банке Греции. Закрыто 13.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 14.03.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на сумму почти 1,9 млн. грн. (частный дом в г. Киеве). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 28.03.2018 относительно незаконного обогащения депутата Киевского областного совета на сумму 42 780 Евро и 397 550,96 долларов США (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 11.04.2018 относительно незаконного обогащения заместителя прокурора Донецкой области на общую сумму 2 млн. грн. (жилой дом и земельный участок в Киевской области). Закрыто 26.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 16.04.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на общую сумму более 18 млн. грн. (расходы на аренду виллы в г. Сен-Тропе, Французская Республика). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 18.04.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата Украины на общую сумму 22,4 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 24.04.2018 относительно незаконного обогащения министром финансов Украины на сумму 28,8 млн. грн. (квартиры в г. Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Закрыто 15.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины Уголовное производство от 22.05.2018 относительно незаконного обогащения судьей Высшего хозяйственного суда Украины на сумму 3,6 млн. грн. (5 квартир в г.Киеве). Закрыто 20.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины Уголовное производство от 05.06.2018 относительно незаконного обогащения судьей Высшего административного суда Украины на сумму 18 млн. грн.(дом в г. Вена, Республика Австрия, м. Анталия, Турция, г. Франкфурт-на-Майне, Республика Германия, г. Дубай, ОАЭ). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 07.06.2018 относительно незаконного обогащения Народным депутатом Украины на сумму 25 млн. грн. (квартира на Печерске в г.Киеве, 2 элитных автомобиля). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 20.06.2018 относительно незаконного обогащения руководства Днепровского городского совета на сумму 50 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 26.06.2018 относительно незаконного обогащения Народными депутатами Украины на сумму 489 млн. грн. (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права). Закрыто 11.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 26.06.2018 относительно незаконного обогащения Народным депутатом Украины на сумму 2 млн. грн. (денежные активы). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 09.07.2018 относительно незаконного обогащения заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины на сумму 2 млн. грн. (яхта). Закрыто 07.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 25.07.2018 относительно незаконного обогащения бывшим судьей Верховного суда Украины на сумму 3 млн. грн. (дом в Киевской области, автомобиля Porsche). Закрыто 25.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 29.08.2018 относительно незаконного обогащения руководителя Государственной фискальной службы Украины на сумму 88,1 млн. грн. (2 квартиры в ЖК «Французский квартал» в г.Киеве, 1 дом в Киевской области, 2 дома в Турецкой Республике, один автомобиль Mercedes-Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 13.09.2018 относительно незаконного обогащения Черкасского городского головы на сумму 4,5 млн. грн. (квартира, нежилое помещение и гараж в г.Черкассы, 2 автомобиля). Закрыто 30.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 25.09.2018 относительно незаконного обогащения судьи Киевского городского суда. Одесса на сумму 3,5 млн. грн. (частный дом в г.Одесса). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 03.10.2018 относительно незаконного обогащения руководителя Председателя Службы внешней разведки Украины на сумму 7,4 млн. грн. (3 жилых дома, 4 земельных участка в с. Козин Киевской области).Закрыто 26.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 10.10.2018 относительно незаконного обогащения заместителя председателя Харьковской ОГА на сумму 9 млн. грн. (земельные участки). Закрыто 07.03.2019 на основании п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Уголовное производство от 02.11.2018 относительно незаконного обогащения председателя Львовского апелляционного административного суда на сумму 1,5 млн. грн. (нежилое помещение, 2 земельных участка и 1 квартира). Закрыто 05.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 16.11.2018 относительно незаконного обогащения должностного лица таможни территориального органа ДФС Украины на сумму 30 тыс. Евро (денежные активы). Закрыто 15.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 04.12.2018 относительно незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму 115 млн. грн. (квартира и 2 нежилых помещения в г. Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Закрыто 28.02.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 20.12.2018 относительно незаконного обогащения судьи Соломенского районного суда г. Киева на сумму 1,03 млн. грн. (квартира в г.Киеве). Закрыто 14.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 20.12.2018 относительно незаконного обогащения начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (денежные активы). Закрыто 25.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 21.12.2018 относительно незаконного обогащения должностного лица Государственной пограничной службы Украины на сумму 2 млн. грн. (квартира). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 18.01.2019 относительно незаконного обогащения заместителя директора – начальника управления экономики Департамента охраны здоровья'я КГГА на сумму 2,6 млн. грн. (автомобиль Porsche). Закрыто 06.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины. Уголовное производство от 10.01.2019 относительно незаконного обогащения старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины на сумму 6 млн. грн. (дом в с. Козин Киевской области ). Закрыто 15.03.2019 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.