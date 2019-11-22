САП направила в суд обвинение экс-заместителю министра экологии

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт по делу об обвинении экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины в представлении недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что на сегодня бывший чиновник и его защитники ознакомились с материалами следствия и обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В ходе досудебного следствия, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что указанное лицо, находясь на должности заместителя министра, умышленно не отразило в ежегодных декларациях факт пользованием домовладением и земельным участком. Кроме того, он не указал квартиру и 2 автомобиля, принадлежащих его близким родственникам и которые находились в его пользовании. Общая стоимость незадекларированного достигает свыше 6,9 млн грн.

РБК-Украина писало, что экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский объявлен в розыск, из-за чего дело закрыто.

Ранее сообщалось, что представителей госпредприятия и чиновников органов Госэкоинспекции подозревают в присвоении 15 млн на схемах утилизации опасных отходов бурения.