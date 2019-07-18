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САП направила в суд дела в отношении четырех нардепов

Новости » Политика    18.07.2019 - 12:27
САП направила в суд дела в отношении четырех нардепов
Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ведомство негативно оценивает рассмотрение дел в отношении чиновников категории "А"

САП направила в суд дела в отношении четырех депутатов Верховной рады Украины. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дела направлены в разные суды столицы.

"У нас есть четыре дела в отношении народных депутатов, категория "А", которые направлены в суд. Различные суды Киева", - заявил Холодницкий.

Глава САП подчеркнул, что в суд также переданы дела по 22 судьям.

"Есть 22 обвинительных акта по судьям, которые уже слушаются в судах. Ловим судью, которого разоблачили на взятке в декабре прошлого года. Не хочет ознакомиться с актом, говорит, что болеет, во Львовской области. Это 23-й судья. Ждем, чтобы он ознакомился с материалами дела. У него подозрение", - заявил Холодницкий.

Как подчеркнул глава САП, ведомство негативно оценивает рассмотрение дел в отношении чиновников категории "А".

"О должностных лицах категории "А", то у нас направлено в суд 9 обвинительных актов. Это председатель ГФС, глава экологической инспекции, это председатель аудиторской службы. Это те дела, которые, к сожалению, в разных судах. Состояние рассмотрения этих дел оставляет желать лучшего", - заявил Сытник.

По его словам, в САП надеются на быстрый запуск работы Высшего антикоррупционного суда.

"Выражаем надежду, что ВАКС заработает 5 сентября", - добавил руководитель САП.

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о новых уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты. По словам Трубы, дела находятся на начальной стадии, в разработке.

Как писало РБК-Украина, в июле САП согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

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