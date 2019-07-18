САП скерувала до суду справи щодо п'яти нардепів

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відомство негативно оцінює судовий розгляд справ щодо чиновників категорії "А"

САП скерувала до суду справи щодо п'яти депутатів Верховної ради України. Про це заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справи направлені до різних судів столиці.

"У нас є чотири справи стосовно народних депутатів, категорія "А", які направлені до суду. Різні суди Києва", - заявив Холодницький.

Глава САП підкреслив, що до суду також передані справи по 22 суддям.

"Є 22 обвинувальних акти по суддях, які вже слухаються у судах. Ловимо суддю, якого викрили на хабарі в грудні минулого року. Не хоче ознайомитись з актом, каже, що хворіє, у Львівській області. Це 23-й суддя. Чекаємо, щоб він ознайомився з матеріалами справами. У нього підозра", - заявив Холодницький.

Як підкреслив глава САП, відомство негативно оцінює судовий розгляд справ щодо чиновників категорії "А".

"Щодо посадовців категорії "А", то в нас скеровано до суду 9 обвинувальних актів. Це голова ДФС, голова екологічної інспекції, це голова аудиторської служби. Це ті справи, які, на жаль, у різних судах. Стан розгляду цих справ залишає бажати кращого", - заявив Ситник.

З його слів, у САП сподіваються на найшвидший запуск роботи Вищого антикорупційного суду.

"Висловлюємо сподівання, що ВАКС запрацює 5 вересня", - додав керівник САП.

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про нові кримінальні провадження, у яких фігурують народні депутати. За словами Труби, справи знаходяться на початковій стадії, у розробці.

Як писало РБК-Україна, в липні САП погодила звинувачення одному з міністрів і кільком головам обласних державних адміністрацій.