Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії має містити обмеження проти "Росатома", - Шмигаль

"Вперше в Києві відбулося виїзне засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Це важливий сигнал того, що майбутнє України - в Європейському союзі", - написав прем'єр.

Під час зустрічі з міністрами Шмигаль окреслив фундаментальні напрямки підтримки для нашої держави, зокрема:

Санкції. Україна очікує, що 12-й пакет перекриє лазівки для агресора. Він також має містити обмеження проти "Росатома" та алмазної галузі Росії.

Зброя. Взаємодія українського ОПК з оборонними підприємствами країн ЄС є надзвичайно важливою. Український ВПК має надалі розвиватися.

Фінанси. Наші пріоритети чіткі: пряма бюджетна підтримка та кошти на відновлення.

Шлях до ЄС. Україна очікує, що переговори почнуться цього року. Ми хочемо рухатися якнайшвидше, зокрема в частині економічної інтеграції.

Формула гарантій миру та безпеки.

"Дякую Єврокомісії за підтримку. Слова пана Борреля про те, що формула миру є єдиною основою для міжнародних зусиль із припинення війни, важливы", - зазначив прем'єр.

12-й пакет санкцій проти Росії

Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Нещодавно Bloomberg повідомило, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

Нещодавно уряд Естонії схвалив пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Серед них є пропозиції про введення повного торгового ембарго.

Рада міністрів ЄС

Вчора в Києві відбулося перше в історії виїзне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Дипломати обговорили подальшу підтримку України, майбутній вступ нашої країни до Євросоюзу, санкції проти РФ. У зустрічі брав участь президент Володимир Зеленський.

Представники всіх 27 країн Європейського Союзу вперше зібралися поза межами ЄС на неформальне засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ.

На порядок денний були винесені питання інтеграції України до Євросоюзу та процесу реформ, військова та безпекова підтримка, формула миру, санкційний тиск на Росію.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що цю зустріч у Києві слід сприймати як вираження рішучості в тому, щоб підтримувати Україну в усіх вимірах - військовому, в тому, що стосується забезпечення миру, притягнення до відповідальності, і щодо просування України на шляху в ЄС.