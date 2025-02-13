Санкції проти політичних конкурентів – велика помилка, за яку доведеться платити Україні, - заява УДАРу

Переслідування політичних конкурентів і введення санкцій проти них – свідчення того, що для влади її політичне майбутнє важливіше, ніж збереження держави. Це велика помилка, за яку доведеться розплачуватись усій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

"Санкції проти представників опозиції – це велика помилка, за яку доведеться платити не лише їх ініціаторам, а й Україні. Вчорашня розправа влади над політичними конкурентами просигналізувала усьому світу, що керівництво країни сьогодні більше опікується власним політичним майбутнім, ніж збереженням держави з мільйонами українців, які тут живуть", - йдеться в заяві УДАРу.

В партії зазначають, що зараз вирішується доля країни, тому потрібна консолідація усіх сил, а не внутрішня ворожнеча.

"Зараз, коли треба показати світові, що ми – єдині в своєму прагненні справедливого миру та демократичного майбутнього незалежної України, - керівництво держави переслідує мерів, саджає військових, нищить місцеве самоврядування, нехтує законами, зневажає свободу слова та згортає демократію. Вчора до цього списку додали ще й політично вмотивовані санкції. Санкції проти опонентів – ознака слабкості. Або й агонії. Ні те, ні інше країні не допоможе. Бо це не про демократію, це не про силу і не про перемогу нашої держави", - впевнені в УДАРі.

В заяві наголошується, що через політичні амбіції влади страждає імідж всієї країни.

"На початку війни в промовах керівників держави звучали слова про великий народ великої країни… Це правильні слова. Саме тому сьогодні не можна показувати державу нетерпимою та дріб’язковою, бо хтось з політичних опонентів влади думає інакше, ніж влада. Ініціаторам санкцій потрібно замислитись, якими вони увійдуть в переговорний процес та й в історію загалом: тими, хто нищить демократію та свободу, чи тими, хто за демократію та свободу бореться", - наголошується в заяві.

Як відомо, 13 лютого РНБО запровадила санкції проти 5-го президента України, народного депутата України Петра Порошенка. Про підстави в офіційних документах не повідомляється.

Раніше лідер УДАРу Віталій Кличко наголосив, що, коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, програє демократія і країна в цілому.