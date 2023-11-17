Санкції не працюють: потік нафтодоларів у скарбницю Кремля зростає, - Bloomberg

Санкції Заходу щодо експорту російської нафти не можуть позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні, а це означає, що ці заходи не досягають однієї зі своїх основних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Дані міністерства фінансів Росії, чи то в доларах чи рублях, нетто чи брутто, показують, що потік грошей до державної скарбниці вже кілька місяців збільшується.

Як зазначає агентство, ці цифри змушують задуматися про те, чи доведеться країнам "Великої сімки", особливо США та Європі, робити більш агресивні дії, якщо вони справді хочуть позбавити Москву нафтодоларів.

Ключовим інструментом стримування цього фінансування було цінове обмеження, яке не дозволяло західним фірмам допомагати у транспортуванні російської нафти, якщо вона коштує понад 60 доларів за барель. Але дослідження цього тижня показало, що минулого місяця майже кожен морський вантаж перевищив цей поріг.

Валові доходи РФ від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в період із квітня по жовтень, склавши минулого місяця понад 13 млрд доларів, як показують розрахунки Bloomberg, засновані на даних міністерства фінансів. Жовтневі прибутки перевищили прибутки за будь-який окремий місяць 2021 року, до того як вторгнення в Україну викликало безпрецедентну волатильність експорту.

Навіть після відрахування значних субсидій нафтопереробної промисловості країни, які у серпні та вересні підскочили до 2-3 млрд доларів, різке зростання очевидне. У жовтні російські нафтопереробники не отримали субсидій на постачання палива на внутрішній ринок, що сприяло суттєвому стрибку чистих нафтових доходів Росії за місяць.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що хоча перша фаза цінового обмеження була зосереджена на скороченні суми доходів, які Росія отримує від продажу нафти, друга фаза заходу буде зосереджена на збільшенні витрат, які Росія повинна платити, щоб зберегти постачання.

Для цього міністерство почало застосовувати санкції до судноплавних компаній і суден, які перевозили нафту, що продається вище за граничний рівень, і почало шукати способи збільшити витрати Росії на використання її тіньового флоту.

Початковий удар

У грудні минулого року Європейський Союз практично припинив морські закупівлі російської нафти та одночасно приєднався до інших членів "Великої сімки" у встановленні цінового обмеження на експорт країни.

Хоча початковий удар призвів до дефіциту російського бюджету в 25 млрд доларів на початку року, наслідки різко зникли.

Щоб протидіяти обмеженням Заходу, Росія відмовилася від західних перевезень та послуг. Це було зроблено за рахунок використання великого тіньового флоту танкерів, право власності та статус страхування яких не зрозумілий.

В приватному порядку чиновники Євросоюзу визнають, що обмеження цін не працює належним чином. Ще у вересні міністр фінансів США Джанет Єллен визнала, що цей підхід втрачає свою гостроту.

Рублева виручка

Для російського уряду важливі доходи та витрати у рублевому еквіваленті. Це визначає, наскільки легко країна зможе фінансувати свої бюджетні витрати, включаючи величезні військові витрати через війну з Україною, а також збільшення соціальних зобов'язань перед президентськими виборами у березні. І тут новини для Заходу не кращі.

Трьома основними зборами є податок на видобуток нафти, експортне мито на сиру нафту та паливо та податок на прибуток, який частково замінив податок на видобуток для деяких родовищ. Виторг від них зріс у жовтні до 1,2 трлн руб., найвищого рівня з квітня 2022 року. Вона також перевищила будь-який окремий місяць 2021 року.

Збільшення доходів Росії відбувається і натомість зростання ціни російські барелі як у абсолютному вираженні, і щодо міжнародного еталонному сорту Brent. Різке знецінення рубля в останні місяці також сприяло збільшенню доходів від продажу нафти, номінованих в іноземній валюті.

Ціновий ліміт "Великої сімки" забороняв західним фірмам надавати транспортні, страхові та інші послуги для російської нафти, що продається за ціною понад 60 доларів за барель. За даними Мінфіну Росії, на початку 2022 року дисконт національної нафти до Brent збільшився до історичного максимуму - понад 34 долари за барель.

Знижка, що зменшується

У міру того, як клієнти – особливо в Китаї та Індії – звикли використовувати тіньовий флот, знижки між флагманськими російськими барелями Urals та міжнародними цінами скоротилися. Наразі вона наближається до 10 доларів за барель, і Росія очікує, що розрив скоротиться ще приблизно на 5 доларів.

У рамках свого прагнення підвищити витрати Росії Міністерство фінансів США нещодавно наклало на п'ять танкерів санкції за порушення цінової межі. Воно також звернулося до судноплавних компаній з проханням надати інформацію про приблизно 100 танкерів, які перевозили російську нафту. Незрозуміло, чи сприятимуть ці заходи зменшенню тіньової торгівлі нафтою.

Європейський Союз також намагається утруднити продаж танкерів, які бенефіціарно належать європейцям, у тіньовий флот. Це може стати проблемою для грецького флоту, навіть якщо велику кількість судів вже було передано.

За даними, зібраними Київською школою економіки (KSE), майже 30% постачання російської нафти в жовтні були пов'язані з будь-якою організацією "Великої сімки". Згідно з детальним аналізом експорту, майже всі російські морські вантажі в жовтні були закуплені понад ліміт.

Тиск на Росію все ще зберігається

Прагнучи скоротити бюджетні витрати та зберегти більше нафтодоларів, російський уряд спробував удвічі скоротити субсидії нафтопереробним заводам, але зіткнувся з опором з боку галузі.

Повнорозмірні виплати були відновлені з жовтня, а нафтопереробні заводи почнуть отримувати їх з листопада, що продовжуватиме чинити тиск на чисті доходи Росії від нафти, впливаючи на фінансову гнучкість Кремля.

США та їхні союзники також стверджують, що їхні санкції мали ширший вплив на Росію.

Згідно з заявою Міністерства фінансів США минулого місяця, Кремль витратив мільярди доларів на свій флот, страхування та загалом "альтернативну екосистему для продажу нафти без участі G7". "Витрати, пов'язані з цим ухиленням, продовжують зростати", - сказав Ерік Ван Ностранд із Мінфіну

Поки що "Велика сімка" не планує змінювати верхню межу, а Європейський Союз розглядає можливість суворішого моніторингу існуючого порога, оскільки альянс працює над 12-м пакетом санкцій проти Росії.