Санкції ЄС проти продукції з РФ мають бути рішучими та послідовнішими, - експерт

Європейські компанії перестали купувати російську продукцію з етичних міркувань, тож ЄС теж варто бути послідовнішим та рішучими у накладенні санкцій.

"Звичайно, якщо європейці були послідовні і хотіли б обмежувати імпорт з російської федерації і зменшувати обсяги фінансування економіки РФ, вони б мали негайно припинити імпорт російської сталі та металургійної сировини. Чимало відомих компаній в ЄС побудували свою власну політику на тому щоб не купувати російське, і вони знайшли альтернативні ті ж самі сляби та іншу продукцію на заміну російської і забезпечили свої підприємства. По-перше, це цілком можливо. По-друге - політичне та морально-етичне рішення. І вони могли б це робити це більш рішуче", - зауважив Гужва.

За оцінками заступника міністра економіки Олексія Соболєва, Україна має можливості збільшити річний експорт чавуну до 1,5 млн тонн, тобто, здатна повністю замістити на європейському ринку всі постачання російської продукції першого переділу. Те саме стосується і феросплавів, оскільки українські підприємства простоюють з листопада минулого року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через непослідовність європейських санкцій, а також квоти на тривалий перехідний період росія отримала можливість продати до ЄС своєї металопродукції на 3,7 млрд євро. Крім того, ця ситуація ще більше спотворює конкурентну ситуацію на сталевому ринку ЄС, про що неодноразово заявляла Асоціація металургів Європи Eurofer.

У грудневому 12-му пакеті санкцій ЄС фактично дозволив російським виробникам продовжувати постачати до ЄС сляби, чавун, заготівку з легованої сталі, феросплави та DRI, а відповідно - надав Москві додаткові кошти для продовження війни.