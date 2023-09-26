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Санкцій недостатньо. Зеленський анонсував більше дій проти Росії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Санкцій проти Росії недостатньо, тому Україна буде більше діяти проти держави-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За його словами, на Ставці була окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК.

"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали. Санкцій недостатньо - буде більше", - йдеться у заяві.

Також Зеленський додав, що буде більше українських дій проти держави-терориста.

"Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - сказав президент.

Санкції проти Росії

Сьогодні повідомлялось, що у Грузії набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів із країн Євросоюзу в Росію і Білорусь.

Також уряд Австралії продовжив санкції на російські та білоруські товари, які оподатковуватимуться підвищеним митом до жовтня 2025 року.

Нещодавно Сполучені Штати Америки вирішили посилити санкції проти п'яти російських компаній. Під експортні обмеження потрапив найбільший у світі виробника титану з РФ. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація