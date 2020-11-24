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Под санкции США попали три российские компании

Вашингтон, Вторник 24 ноября 2020 23:34
Под санкции США попали три российские компании
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех российских компаний. Меры были введены в связи с нарушением закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

Об этом пишет "Голос Америки".

Согласно тексту уведомления Федерального реестра, под санкции попали компании "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.

Ограничения вступили в силу 6 ноября и будут действовать два года. Их могут продлить или досрочно прекратить по решению госсекретаря США.

В санкционный список также попали две китайские компании.

Ранее Соединенные Штаты объявили о введении санкций против российской компании в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.

РБК-Украина писало, что США также ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики.

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