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Санкции СНБО: 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения

Автор: РБК-Украина

Из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения. В целом для 27 человек из санкционного списка аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, среди тех, кого принудительно выдворили из Украины с запретом въезда - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В перечне 17 "авторитетов", которым отменили вид на жительство в Украине - несколько так называемых "смотрящих " и уроженцы разных стран.

"Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "поступки" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством", - отмечают в полиции.

Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищение людей, вымогательство средств.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько в Украине есть воров в законе.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.

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