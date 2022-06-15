Санкции для "Северного потока-1" ослабят влияние РФ на Европу, - эксперт

"Для Украины стало бы хорошей поддержкой решение ЕС отказаться от транзита газа через "Северный поток". Если бы удалось остановить прокачку газа по этому газопроводу, украинский маршрут бы стал одним из основных по транзиту газа в ЕС. К тому же, я не удивлюсь, если РФ будет целенаправленно пытаться вывести из строя украинскую ГТС, чтобы попробовать протолкнуть идею реанимации "Северного потока-2". А это - очень плохой сценарий", - пояснил он.

По его словам, санкции для "Северного потока-1" поддержат Польша и страны Балтии: президент Польши Анжей Дуда еще в марте призвал отказаться от транзита газа по этому газопроводу. К тому же, ввести такие санкции ЕС сможет достаточно легко: для этого нужно лишь отменить"исключения", неправомерно полученные оператором.

"По европейскому законодательству, доступ к половине мощностей газопровода нужно предоставлять третьим лицам. Однако, для "Северного потока-1" были сделаны исключения - все поставки по нему осуществляет российская сторона. И отмена этих исключений из "Третьего энергопакета", которые были сделаны для газопровода "Северный поток-1" ранее, это реальный сценарий", - подчеркнул Прокип.

Именно поэтому, резюмировал он, украинским политикам стоит лоббировать идею ввести санкции против "Северного потока" в седьмой санкционный пакет. И быть готовыми к ожесточенному противостоянию Москвы в этом вопросе.

Напомним, в марте компания ДТЭК и государственные НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с россией в топливно-энергетической сфере.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ остановить российскую агрессию - лишить Кремль источников финансирования. Поэтому иностранный бизнес должен покинуть Россию сейчас, начиная с энергетического сектора.