Санкции против "Северного потока-2": в Сенате США согласовали сроки

Сенаторы США в ночь на субботу достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Точная дата голосования будет определена позднее. Для утверждения законопроекта потребуется 60 голосов.

Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам потребуется заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту страны.

К соглашению о порядке рассмотрения законопроекта пришли в ходе переговоров Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). В обмен на вынесение инициативы на голосование Круз согласился перестать блокировать утверждение 32 кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против "Северного потока-2".

По данным Politico, республиканец также обещал перестать блокировать назначение ряда других претендентов на посты в случае утверждения его законопроекта.