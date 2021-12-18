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Санкції проти "Північного потоку-2": у Сенаті США погодили терміни

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Вашингтон, Субота 18 грудня 2021 22:54
Санкції проти "Північного потоку-2": у Сенаті США погодили терміни Фото: у Сенаті США до 14 січня погодили терміни санкцій проти Північного потоку-2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатори США в ніч проти суботи досягли домовленості з питання про розгляд запропонованого республіканцем Тедом Крузом (від штату Техас) законопроєкту про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Голосування з даної ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Точна дата голосування буде визначена пізніше. Для затвердження законопроекту буде потрібно 60 голосів.

Таким чином, щоб домогтися прийняття ініціативи верхньою палатою, республіканцям потрібно заручитися підтримкою щонайменше 10 демократів. Ініціативу також має затвердити Палата представників, після чого вона надійде на підпис президенту країни.

До угоди про порядок розгляду законопроєкту прийшли в ході переговорів Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (від штату Нью-Йорк). В обмін на винесення ініціативи на голосування Круз погодився перестати блокувати затвердження 32 кандидатур на різні пости в адміністрації, намагаючись тим самим домогтися від виконавчої гілки влади введення нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2".

За даними Politico, республіканець також обіцяв перестати блокувати призначення ряду інших претендентів на пости в разі затвердження його законопроєкту..

Нагадаємо, Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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