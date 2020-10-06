ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Санкции против России будут приоритетным вопросом саммита Украина-ЕС, - президент

Киев, Вторник 06 октября 2020 10:56
Санкции против России будут приоритетным вопросом саммита Украина-ЕС, - президент
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите, который состоится между украинской стороной и Европейским союзом, вопрос российских санкций будет главным в повестке дня. Он считает, что санкционная политика ЕС против РФ является большой поддержкой Украины на геополитическом уровне.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico, полная стенограмма которого опубликована на сайте главы государства.

"Если говорить неформальным языком, санкции - это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что важными вопросами саммита будут участие Украины в вопросах разработки вакцин от коронавируса и доступ к европейским рынкам.

Напомним, Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Также ранее сообщалось, что украинская сторона намерена обсудить на нем расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, обновление торговой части Соглашения об ассоциации, а также "промышленный безвиз".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика саммит
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь