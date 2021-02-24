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Санкции против Медведчука одобряют большинство украинцев

Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (58%) одобряют решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Не поддерживают санкции 28% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 52% респондентов считают, что решение о введении санкций против Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

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Новости Украины Виктор МедведчукопросСанкции
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