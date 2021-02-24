Санкции против Медведчука одобряют большинство украинцев

Большинство украинцев (58%) одобряют решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Не поддерживают санкции 28% респондентов.

По данным опроса, 52% респондентов считают, что решение о введении санкций против Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.