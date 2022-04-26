Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины

Бессмысленность войны, развязанной Путиным против Украины, может сравниться только с масштабом ее жестокости. Российская армия вот уже два месяца продолжает сеять разруху на территории нашей страны, уничтожая инфраструктуру, людей, целые семьи и судьбы.

В ответ на европейский лозунг "Никогда вновь", символизирующий трагедию Второй мировой войны, россияне выдали свой – "Можем повторить". И это самое емкое описание зверств, совершенных кремлевскими солдатами, на украинской земле.

Украина не осталась один на один с агрессором. США и ЕС становятся все более щедрыми на вооружение и санкции, которыми они бьют по экономике России. И это, пожалуй, главным образом заслуга нашей армии. Западные политики полагали, что Украина падет за считанные дни или недели, и, возможно, поэтому сперва не спешили помогать.

На такой исход, вероятно, надеялся и сам Путин, начиная свою "спецоперацию": дескать, пока Запад решится принять меры, Киев уже будет захвачен. Отсюда – явный просчет и неготовность Кремля к реакции мирового сообщества. В итоге за восемь недель страна, имеющая "вторую армию в мире", близка к полной экономической изоляции. И при этом оккупанты так и не смогли занять ни один облцентр, за исключением Херсона.

Провалив первоначальный план по захвату Украины вместе с Киевом, Кремль рассчитывает выиграть битву за восточные области и, возможно, оккупировать юг. Ни десятки тысяч российских солдат, убитых в Украине, ни огромные финансовые потери из-за международных санкций, с которыми уже столкнулась Россия, пока не заставили Путина отступить.

Кто или что может его остановить?

Крах экономики РФ: слово за Евросоюзом

Россия уже стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкции, опередив даже Иран, Сирию и Северную Корея. Еще в первый месяц войны страны и международные компании стремительно обрывали сотрудничество с агрессором и уходили с рынка РФ. Это при том, что российская промышленность целиком зависима от западных технологий, деталей и оборудования.

Почти половина золотовалютных запасов России, хранившихся за границей, заморожена. Аналитики предрекают ей скорый технический дефолт. ВВП страны по итогам года, при текущем объеме ограничений, сократится примерно на 10-15%. Демократичные страны мира шаг за шагом наносят удары по экономике РФ, но пока не сумели пробить ее "болевой порог".

Во-первых, России удается обходить часть санкций, используя разного рода лазейки, компании и государства-посредников. Во-вторых, Европа все еще не перекрыла главный источник наполнения российского бюджета – доходы от энергоносителей: нефти и газа. А за счет повышения мировых цен на энергоресурсы в этом году Россия может заработать на экспорте даже больше чем в прошлом – 321 млрд долларов.

По приблизительным оценкам, около 40% газа и 27% нефти ЕС закупает у России. Ежедневно государства блока платят агрессору по миллиарду евро, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Но Европа все еще медлит с введением эмбарго на импорт российской нефти и газа, опасаясь, что это ударит сильным ростом цен для граждан ЕС.

Европарламент призвал Совет ЕС ввести полный отказ от поставок топлива из РФ, хотя внутри самого блока нет единства по этому вопросу. По крайней мере три государства – Германия, Австрия и Венгрия – выступают категорически против эмбарго.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Евросоюз может принять решение о запрете на импорт российской нефти уже "в ближайшие недели". Если его прогноз сбудется, это станет значимым шагом для обескровливания российской экономики. Иначе – Европе не удастся перекрыть "кислород" для военной машины Кремля, продолжая заливать страну-бензоколонку нефтедолларами.

Самый очевидный вывод – Путин остановит войну, когда он не сможет ее финансировать. Если инстинкт самосохранения у российского диктатора возьмет верх над его одержимостью Украиной, возможно, он перестанет толкать свою страну в пропасть. К тому же губительные экономические и бюджетные потери могут спровоцировать турбулентность внутри самой России, и тогда Путину придется "тушить пожары" в своей собственной стране.

Фактор Китая: ключевой "партнер" Кремля

Когда блицкриг Путина в Украине провалился, западные СМИ писали, что Кремль запросил помощь у Пекина. Власти США пригрозили Китаю серьезными последствиями за поддержку агрессора. Но на официальном уровне в КНР информацию о военной помощи России опровергают.

Пекин занял нейтральную позицию, не осудив нападение на Украину. Наверняка в Кремле ожидали большего от своего "старшего" партнера. Незадолго до готовящейся "спецоперации" Путин отправился с визитом к Си Цзиньпину и остался на открытие Олимпийских игр.

По итогам этой встречи они подписали совместное заявление о международной политике и дружбе, при этом раскритиковав США и Запад. Как указывали авторитетные западные СМИ, именно Си Цзиньпин мог попросить Путина отложить нападение на Украину до окончания зимней Олимпиады, чтобы не затмить масштабное спортивное событие новостями о войне.

Вот только Китай не особо спешит на помощь РФ. Корпорации и банки КНР, остерегаясь вторичных санкций, не потакают России в обходе иностранных запретов и ограничений. Например, китайская платежная система UnionPay, которая могла стать для россиян альтернативой после ухода Visa и Mastercard, приостановила сотрудничество с подсанкционными банками.

Си Цзиньпин и Путин (Фото: GettyImages)

Доля РФ в торговле Китая составляет около двух процентов, тогда как на ЕС и США приходится до 30%. Какой бы резкой не казалась риторика Пекина в отношении Запада, рисковать потерей этого рынка ради России он едва ли станет.

Что выгодно и невыгодно Китаю? Невыгодна затяжная война, которая несет нестабильность мировой экономики и подрывает логистические цепочки. Скорее всего, КНР не заботит, на какие компромиссы должна идти Украина и в каких территориальных границах она останется после войны.

Но что точно в интересах Пекина – это ослабленная Россия, которая из-за натиска международных санкций будет вынуждена бросаться в крепкие "объятия" КНР, идя на любые ее условия. Уже сейчас Китай остается основным торгово-экономическим партнером, на которого может полагаться РФ, став мировым изгоем. И если западные и китайские лидеры сумеют прийти к точке соприкосновения по российско-украинскому вопросу, это может переломить ситуацию в нашу пользу.

Госпереворот и разгром

Еще один сценарий, который нередко обрисовывают как иностранные, так и украинские медиа – отстранение и ликвидация Путина. Британский The Telegraph описал такой вариант развития событий. Группа взбунтовавшихся генералов, чиновников и олигархов может решиться на госпереворот из-за санкций и заморозки активов, которые настигли представителей российской элиты. После чего они попробуют переложить всю ответственность за войну исключительно на Путина, сгладив тем самым отношения с Западом.

В конце марта еще одно издание – The Times – написало, что с каждой неделей войны вероятность свержения Путина растет. Переворот, по их данным, может осуществить Федеральная служба безопасности. В ФСБ якобы недовольны тем, как протекает кремлевская "спецоперация" и ее последствия.

Параллельно наше Главное управление разведки Минбороны сообщило, что часть политической элиты РФ рассматривает преемником Путина директора ФСБ Александра Бортникова. В последнее время он якобы попал в опалу российского диктатора.

"Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность". Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева", – проинформировали в украинской разведке.

Недавно издание Bloomberg, опросив 10 источников, сообщило, что среди правящей элиты России действительно есть недовольные войной с Украиной. Сейчас они в меньшинстве, хотя их число постоянно увеличивается. Российский диктатор окружил себя "ястребями" и не желает слышать любые более адекватные мнения о цене, развязанной им войны. Как пишет издание, пока в РФ нет того человека, который был бы готов бросить вызов Путину.

Но у этого сценария есть своя побочная сторона. Нет никаких гарантий того, что потенциальный преемник Путина окажется более дружелюбный по отношению к Украине, вмиг прекратит войну и бомбардировку наших городов. Разве что он будет вынужден это сделать, если столкнется с центробежными процессами внутри РФ из-за госпереворота.

Может ли Украина остановить Путина, нанеся ему сокрушительные потери на поле боя? В перспективе – да. Но Кремль уже доказал, что не ценит человеческие жизни и готов забрасывать десятки тысяч солдат на гибель в Украину. Возлагать надежды на то, что их матери или жены начнут массовые бунты против войны, не приходится.

Единственное, что может заставить Путина дать задний ход – это серьезные потери в плане военной техники. И здесь как раз важны комплексные удары. В условиях, когда Россия будет по-настоящему страдать от нехватки финансов, технологий, комплектующих и оборудования, не имея заметных успехов на поле боя, продолжать войну она едва ли сможет.