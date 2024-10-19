У Санкт-Петербурзі вранці лунали вибухи, ЗМІ пишуть про атаку дронів

Так, близько 7:00 жителі російського Санкт-Петербурга повідомили, що чули вибухи.

"У Санкт-Петербурзі 19 жовтня було збито безпілотник. За наданою інформацією, БПЛА було збито силами протиповітряної оборони. Загроз для населення немає", - стверджує видання.

Також жителі повідомляють, що у Виборзькому та Приморському районах у Петербурзі зникла електрика.

"Почало блимати світло, пропало зображення в телевізорі, потім пролунали три бавовни", "щось грохнуло і обрубалась електрика", "на пустирі (де має пройти Шувалавський проспект, - ред) стоїть гул", - писали місцеві жителі, деякі навіть стверджували, що зі стін падали картини.

Бавовну було чути навіть на дачах біля Орловського кар'єру.

Енергетики заявили, що нібито відбулося технологічне порушення на обладнанні 110 кВ. За даними "Фонтанки", без електрики залишилися майже триста будівель у Приморському районі Петербурга. Світла у будинках немає більше двох годин.

Крім того, в мережі опублікували момент вибухів у Петербурзі. Відео зняли жителі одного з сіл Ленінградської області. При цьому місцева влада мовчить про атаку.