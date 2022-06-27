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Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 июня 2022 14:12
Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень Фото: президент Молдовы Майя Санду в Киевской области (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Молдовы Майя Санду в рамках визита в Украину посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, которые почти полтора месяца были под оккупацией российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", - написал он.

Напомним, в понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с рабочим визитом. В ходе него она встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как известно, визит молдавского президента в Украину не анонсировался из соображений безопасности.

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