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Санду подтвердила России намерение возобновить урегулирование конфликта в Приднестровье

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Кишинев, Среда 11 августа 2021 21:41
Санду подтвердила России намерение возобновить урегулирование конфликта в Приднестровье Фото: Майя Санду, президент Молдовы (facebook.com/maia.sandu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Молдовы Майя Санду во время встречи с представителем администрации президента России Дмитрием Козаком обсудила конфликт в Приднестровье. Она еще раз подтвердила свое намерение возобновить процесс его урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Санду.

"Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - сказала она.

Президент Молдовы отметила, что урегулировать конфликт она хочет в рамках существующих переговорных площадок "при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".

Напомним, Козак после встречи с Санду заявил, что страны "будут дружить", а также добавил, что приднестровский конфликт является внутренним делом Молдовы.

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Майя Санду Российская Федерация Приднестровье Молдова
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