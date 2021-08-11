Санду подтвердила России намерение возобновить урегулирование конфликта в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду во время встречи с представителем администрации президента России Дмитрием Козаком обсудила конфликт в Приднестровье. Она еще раз подтвердила свое намерение возобновить процесс его урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Санду.

"Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - сказала она. Президент Молдовы отметила, что урегулировать конфликт она хочет в рамках существующих переговорных площадок "при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".