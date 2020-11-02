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Санду набирает больше голосов чем Додон на президентских выборах в Молдове

Молдова, Понедельник 02 ноября 2020 05:01
Санду набирает больше голосов чем Додон на президентских выборах в Молдове
Фото: Майя Санду (facebook)
Автор: РБК-Украина

По итогам обработки 98,27% протоколов экс-премьер Молдавии Майя Санду набирает 34,62% голосов на выборах президента Молдовы. Действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,91%.

Об этом говориться на сайте ЦИК страны.

Ренато Усатый из "Нашей партии" набрал 16,9% голосов, кандидат от партии Шор Виолета Иванова - 6,72%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Центризбирком обработал протоколы со всех участков, ожидаются результаты голосования в США и Канаде.

Напомним, по итогам обработки 90% протоколов с избирательных участков Игорь Додон набрал 35,85%, Санду - 32,08%.

Напомним, молдавский Центризбирком признал выборы президента состоявшимися.

Добавим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал, что Россия может ввести войска на территорию Беларуси после проведения президентских выборов в Молдове. Результат молдавских выборов будет влиять на дальнейшие шаги Москвы.

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