Санду набирает больше голосов чем Додон на президентских выборах в Молдове

Фото: Майя Санду (facebook)

По итогам обработки 98,27% протоколов экс-премьер Молдавии Майя Санду набирает 34,62% голосов на выборах президента Молдовы. Действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,91%.

Об этом говориться на сайте ЦИК страны.

Ренато Усатый из "Нашей партии" набрал 16,9% голосов, кандидат от партии Шор Виолета Иванова - 6,72%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Центризбирком обработал протоколы со всех участков, ожидаются результаты голосования в США и Канаде.

Напомним, по итогам обработки 90% протоколов с избирательных участков Игорь Додон набрал 35,85%, Санду - 32,08%.

Напомним, молдавский Центризбирком признал выборы президента состоявшимися.

Добавим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал, что Россия может ввести войска на территорию Беларуси после проведения президентских выборов в Молдове. Результат молдавских выборов будет влиять на дальнейшие шаги Москвы.