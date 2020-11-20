Санду досрочно получила президентскую охрану

Фото: Майя Санду (flickr.com/eppofficial)

Избранный президент Молдовы Майя Санду досрочно получила государственную охрану, новый автомобиль и водителя. Распоряжение поступило от действующего президента Игоря Додона.

Об этом пишет местный портал zdg.md

Сообщается, что вчера в штаб-квартире ее партии PAS появились агенты Службы государственной охраны. Санду уведомили о предоставлении охраны, служебного автомобиля и водителя.

Таким образом, Санду с 19 ноября пользуется защитой и государственной охраной. Отметим, она получила охрану на четвертый день после избрания. Действующий президент Молдовы Игорь Додон получил ее сразу же после объявления результатов в 2016 году, но она была не задействована, пока он не принес присягу и не вступил в должность.

Напомним, ранее Санду предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и тому подобное", - отметила она.

Также стало известно, что МИД уже готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы.