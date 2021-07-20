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Самый высокий небоскреб в Европе: в Испании построили 47-этажку

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Вторник 20 июля 2021 20:44
Самый высокий небоскреб в Европе: в Испании построили 47-этажку Фото: в Испании построили самый высокий небоскреб в Европе (twitter.com/joseba770)
Автор: РБК-Украина

В испанском городе Бенидорм завершили строительство небоскреба Intempo. Это самый высокий жилой дом во всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Высота здания составляет 187 метров. Его башни-близнецы также могут похвастаться самым быстрым лифтом в Испании, который поднимается со скоростью 4,2 метра в секунду и может подняться на верхний этаж за 52 секунды.

Башни связаны наверху ромбовидной структурой, где цена пентхауса составляет около 2 млн евро. На других 47 этажах цены начинаются от 257 тысяч евро.

Жилой комплекс Intempo строили 17 лет и за это время небоскреб сменил нескольких владельцев. Его нынешний владелец, фонд SVPGlobal, заплатил 60 млн евро за приобретение долгов здания у Sareb.

Владельцы уверены, что открытие небоскреба - ключевой шаг на пути к превращению Бенидорма в Майами на Средиземном море.

По словам промоутера компании-управляющего дома Uniq Residential, 100 из 256 квартир небоскреба Intempo были предварительно проданы на этапе строительства, из которых около 60% продали испанцам, а остальные - россиянам, гражданам скандинавских стран, немцам и бельгийцам.

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