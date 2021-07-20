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Найвищий хмарочос в Європі: в Іспанії побудували 47-поверхівку

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Вівторок 20 липня 2021 20:44
Найвищий хмарочос в Європі: в Іспанії побудували 47-поверхівку Фото: в Іспанії побудували найвищий хмарочос в Європі (twitter.com/joseba770)
Автор: РБК-Україна

В іспанському місті Бенідорм завершили будівництво хмарочоса Intempo. Це найвищий житловий будинок у всій Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Висота будівлі становить 187 метрів. Його вежі-близнюки також можуть похвалитися найшвидшим ліфтом в Іспанії, який піднімається зі швидкістю 4,2 метра в секунду і може піднятися на верхній поверх за 52 секунди.

Вежі пов'язані нагорі ромбовидною структурою, де ціна пентхауса становить близько 2 млн євро. На інших 47 поверхах ціни починаються від 257 тисяч євро.

Житловий комплекс Intempo будували 17 років і за цей час хмарочос змінив кількох власників. Його нинішній власник, Фонд SVPGlobal, заплатив 60 млн євро за придбання боргів будівлі у Sareb.

Власники впевнені, що відкриття хмарочоса - ключовий крок на шляху до перетворення Бенідорма в Майамі на Середземному морі.

За словами промоутера компанії-керуючого будинку Uniq Residential, 100 з 256 квартир хмарочоса Intempo були попередньо продані на етапі будівництва, з яких близько 60% продали іспанцям, а решта - росіянам, громадянам скандинавських країн, німцям і бельгійцям.

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