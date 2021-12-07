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Самый мощный в мире. В Китае с помощью искусственного интеллекта создали пистолет

Автор: Мария Кучерявец

В китайском Ухане ученые Военно-морского инженерного университета создали самый мощный в мире пистолет Гаусса. Во время разработки они использовали искусственный интеллект и нейросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Указано, что такое оружие позволяет разгонять снаряды с помощью мощного импульса тока.

Так, в отличие от обычного пистолета, Гаусс позволяет вести бесшумную стрельбу с малой отдачей даже в космосе, вместе с тем энергию выстрела можно наращивать.

Кроме того, кинетическая энергия пули достигает почти 150 джоулей, что вдвое превышает энергию, необходимую для выстрела со смертельным исходом.

Указано, что в Китае военные уже используют искусственный интеллект для создания крупномасштабного электромагнитного оружия. В частности сейчас они работают над электромагнитными пушками для кораблей.

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КитайИскусственный интеллект