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Самый мощный в мире. В Китае с помощью искусственного интеллекта создали пистолет

Новина українською →
Китай, Вторник 07 декабря 2021 15:11
Самый мощный в мире. В Китае с помощью искусственного интеллекта создали пистолет Фото: в Китае с помощью искусственного интеллекта создали пистолет (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В китайском Ухане ученые Военно-морского инженерного университета создали самый мощный в мире пистолет Гаусса. Во время разработки они использовали искусственный интеллект и нейросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Указано, что такое оружие позволяет разгонять снаряды с помощью мощного импульса тока.

Так, в отличие от обычного пистолета, Гаусс позволяет вести бесшумную стрельбу с малой отдачей даже в космосе, вместе с тем энергию выстрела можно наращивать.

Кроме того, кинетическая энергия пули достигает почти 150 джоулей, что вдвое превышает энергию, необходимую для выстрела со смертельным исходом.

Указано, что в Китае военные уже используют искусственный интеллект для создания крупномасштабного электромагнитного оружия. В частности сейчас они работают над электромагнитными пушками для кораблей.

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Китай Искусственный интеллект
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