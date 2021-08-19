Хто найбагатша людина світу: Forbes оновив рейтинг
Фото: засновник Amazon Джефф Безос знову найбагатша людина світу (GettyImages)
Видання Forbes оновило рейтинг найбагатших людей світу. Першу позицію займає 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рейтинг Forbes.
Таким чином:
1 місце - засновник Amazon Джефф Безос зі статками розміром 185,9 млрд доларів.
2 місце - засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі 180,5 млрд доларів статків.
З місце - власник LVMH Бернар Арно з 176,4 млрд доларів статків.
Безос обійшов власника LVMH Бернара Арно, що на початку серпня очолював рейтинг. Попри те, що акції Amazon у середу і впали на 1,3%, чим зменшили статки Безоса на 1,3 млрд доларів, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на 9,9 млрд доларів.