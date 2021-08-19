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Хто найбагатша людина світу: Forbes оновив рейтинг

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Четвер 19 серпня 2021 14:08
Хто найбагатша людина світу: Forbes оновив рейтинг Фото: засновник Amazon Джефф Безос знову найбагатша людина світу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Видання Forbes оновило рейтинг найбагатших людей світу. Першу позицію займає 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рейтинг Forbes.

Таким чином:

1 місце - засновник Amazon Джефф Безос зі статками розміром 185,9 млрд доларів.

2 місце - засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі 180,5 млрд доларів статків.

З місце - власник LVMH Бернар Арно з 176,4 млрд доларів статків.

Хто найбагатша людина світу: Forbes оновив рейтинг

Безос обійшов власника LVMH Бернара Арно, що на початку серпня очолював рейтинг. Попри те, що акції Amazon у середу і впали на 1,3%, чим зменшили статки Безоса на 1,3 млрд доларів, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на 9,9 млрд доларів.

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