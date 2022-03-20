Самым сложным направлением остается Мариуполь, - Денисенко

Россия бросила все военные средства, чтобы разрушить Мариуполь. Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, какая ситуация в городе сложилась за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию украинского телемарафона .

"Традиционно наиболее сложной остается ситуация в Мариуполе и на востоке страны. В Мариуполе очень мужественно защищается полк "Азов", морпехи, территориальная оборона. Россияне кинули все что у них было, чтобы что-то сделать с этим городом, который три недели стоит, несмотря на варварские действия России", - рассказал Денисенко.

Он отметил, что полк "Азов" продолжает героически оборонять город и отбивать атаку врага.

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