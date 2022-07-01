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Самые богатые люди мира потеряли 1,4 трлн долларов с начала года, - Bloomberg

Фото: самый богатый человек в мире Илон Маск (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

С начала 2022 года самые богатые люди в мире потеряли порядка 1,4 трлн долларов. Больше всех пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что самые большие потери понесли Цукерберг, а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джеф Безос. Хотя в предыдущие два года их состояние росло.

В частности, за полгода Цукерберг обеднел более чем вдвое. По подсчетам Bloomberg, он потерял 65,5 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 60 млрд.

Маск потерял 62 млрд долларов, но по-прежнему остается самым богатым человеком мира. Сейчас его состояние оценивается в 208,5 млрд. Следом за ним идет Безос с 129,6 млрд долларов, который потерял 63 млрд.

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 49 млрд долларов (128,7 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин - по 29 и 28 млрд соответственно. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 23,4 млрд (114,8 млрд), основатель Inditex Амансио Ортега - 20,5 млрд.

Bloomberg отмечает, что небывалый рост состояния самых богатых бизнесменов в предыдущие два года был вызван стимулирующими мерами правительств и центральных банков в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина из-за российского вторжения предложила ввести санкции против топ-100 российского списка Forbes.

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