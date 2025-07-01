Samsung закликає терміново ввімкнути ці функції безпеки: перевірте, чи є ваш смартфон у списку

Що відомо

У компанії пояснюють це зростанням кількості випадків крадіжок телефонів по всьому світу і рекомендують усім користувачам обов'язково увімкнути антикрадійські механізми.

З виходом оновлення One UI 7 на базі Android 15 Samsung удосконалила набір функцій захисту від крадіжок і пограбувань. Серед них:

Блокування при виявленні крадіжки (Theft Detection Lock)

Функція Android, доступна на пристроях з Android 10 і вище. За допомогою штучного інтелекту вона визначає спробу вихопити телефон з рук і втекти, поїхати на велосипеді або машині. У разі спрацьовування екран смартфона миттєво блокується, запобігаючи несанкціонованому доступу.

Блокування пристрою в офлайн-режимі (Offline Device Lock)

Теж функція Android, що автоматично блокує екран у разі багаторазових невдалих спроб розблокування, навіть якщо пристрій вимкнено від мережі.

Віддалене блокування (Remote Lock)

Дає змогу заблокувати екран телефона за допомогою номера телефона та простого тесту безпеки з будь-якого пристрою.

Увімкнути ці функції можна в меню: Налаштування, Безпека та конфіденційність, Захист втраченого пристрою, Захист від крадіжки.

Крім того, Samsung рекомендує активувати функцію Identity Check, яка вимагає підтвердження за біометрією під час спроби змінити важливі налаштування безпеки, якщо смартфон перебуває за межами довіреного місця розташування.

Активувати її можна через Налаштування, Безпека та конфіденційність, Захист втраченого пристрою, Захист від крадіжки, Identity Check.

У налаштуваннях можна додати "Безпечні місця" - зони, в яких біометрія не буде вимагатися для зміни конфіденційної інформації.

У блозі Samsung також виділили функцію Security Delay - вона запускає годинниковий таймер, якщо хтось намагається скинути біометричні дані, відключити Identity Check, змінити налаштування екрана блокування, вимкнути функцію Find My або змінити "Безпечні місця". Це дає власнику час віддалено заблокувати телефон у разі крадіжки.

На даний момент ці функції доступні для наступних моделей Galaxy, а в найближчому майбутньому з'являться і на інших пристроях: