Samsung сворачивает производство в Китае

Южнокорейская компания Samsung прекратила производство мобильных телефонов в Китае из-за усиления конкуренции со стороны отечественных конкурентов на крупнейшем в мире рынке смартфонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что компания закрыла в течение года два последних завода. Samsung прекратил производство телефонов в Китае вслед за другими производителями, которые перенесли производство из Китая из-за роста затрат на рабочую силу и замедление темпов экономического роста.

Sony также заявила, что закрывает свой завод по производству смартфонов в Пекине и будет производить смартфоны только в Таиланде. Apple по-прежнему производит свои продукты в Китае.

Согласно исследованию рынка, доля Samsung на китайском рынке сократилась до 1% в первом квартале с 15% в середине 2013 года, уступив быстрорастущим китайским брендам, таким как Huawei и Xiaomi.

"В Китае люди покупают недорогие смартфоны от отечественных брендов и дорогие телефоны от Apple или Huawei. У Samsung мало надежды на то, чтобы возродить свою долю", - отметил аналитик китайского рынка смартфонов Пак Сунг-Скор.

В Samsung заявили, что приняли это решение в попытке повысить эффективность, однако добавили, что продолжат продажи в Китае.

"Производственное оборудование будет перераспределено на другие мировые производственные площадки, в зависимости от нашей глобальной производственной стратегии, основанной на потребностях рынка", - говорится в заявлении компании.

Напомним, чистая прибыль Samsung по итогам четвертого квартала 2018 года упала почти на 30%, до 8,5 трлн вон (7,6 млрд долларов) с 12,2 трлн вон годом ранее. Также компания ожидает снижения выручки по итогам текущего года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Samsung выпустил бюджетный смартфон, который обладает сетью пятого поколения (5G). Он создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеет варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем внешней памяти составляет 128 ГБ