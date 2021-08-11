Samsung презентовал новые складные смартфоны и аксессуары к ним

11 августа прошла презентация новинок Samsung. Предлагаем разобраться, что изменилось в новых продуктах бренда.

В этом году компания порадовала фанатов своей техники двумя новыми смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3, а также аксессуарами к ним.

Предварительный заказ с плюшками

Поспеши сделать предварительный заказ на Samsung Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 с 11 августа до 21 сентября и гарантированно получи сертификат на сумму до 5000 гривен на покупку оригинальных аксессуаров и дополнительную негарантийную замену дисплея в течение 1-го года.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 стал прочнее

Компания продолжает развиваться в линейке складных смартфонов.

По сравнению с Z Fold 2, новый смартфон стал легче на 11 грамм и весит 271 грамм. Материал корпуса смартфона Z Fold 3 выполнен из армар-алюминия.

Защитная пленка внутреннего дисплея, которую нельзя снимать, стала прочнее на 80 процентов. Также Samsung даёт гарантию на 200 тысяч открываний этого смартфона. Среди изменений в дизайне стоит отметить другой модуль камер, а также другое расположение и форму динамиков.

Внешний дисплей стал меньше на 0,03 дюйма. Тип матрицы — Dynamic Amoled с поддержкой динамической развертки от 60 до 120 Гц в зависимости от контента.

Фронтальная камера в сложенном виде — 10 Мп, камера под дисплеем в развернутом виде — 4 Мп. Основные камеры не изменились. Как и в Z Fold 2, это широкоугольная, ультра широкоугольная и телефото камеры по 12 Мп.

Работает смартфон на 5-ти нанометровом процессоре Snapdragon 888. Оперативная память новинки — 12 Гб, а постоянный накопитель может быть объемом в 256 Гб или 512 Гб.

К смартфону представлена специальная версия стилуса S Pen, в связи с чем появилось много разных чехлов, где можно можно носить их вместе со смартфоном.

Стоимость Galaxy Z Fold3 256 Gb — 54 999 гривен, а Galaxy Z Fold3 512 Gb — 59 999 гривен.

Смартфон Galaxy Flip 3 увеличил внешний дисплей

Дизайн смартфона Flip 3 стал более квадратным и строгим. Материал рамы, как и в Z Fold 3, выполнен из армар-алюминия с гарантией на 200 тысяч открытий. В сравнении с Flip 2, новинка имеет другой модуль камер, другие отверстия под динамики и дополнительный микрофон.

Внутренние рамки смартфона стали тоньше. А диагональ внешнего дисплея увеличена и составляет 1,9 дюймов. Дисплей поддерживает Always on Display с виджетами для быстрого доступа к разным функциям смартфона.

Работает Flip 3 на 5-ти нанометровом процессоре Snapdragon 888. Оперативная память смартфона 8 Гб, а встроенная может быть 128 Гб или 256 Гб.

Стоимость смартфона Galaxy Flip3 128 Gb — 30 999 гривен, а Galaxy Flip3 256 Gb — 32 999 гривен.

Смарт-часы Galaxy Watch 4 стали еще мощнее

И конечно же, никуда без новых фирменных аксессуаров! Samsung выпустили смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4, Samsung Galaxy Watch 4 Classic и наушники Samsung Galaxy Buds 2.

Смарт-часы Watch 4 и Watch 4 Classic отличаются только по дизайну и размеру. Watch 4 без безеля, а Watch 4 Classic с безелем. Watch 4 представлены в двух вариантах размером 40 и 44 мм, а версия Classic — 42 и 46 миллиметров.

Дисплеи увеличили свое разрешение, став более детализированными. Установлен более мощный новый 5-нанометровый процессор Exynos W920, а также увеличен размер оперативной памяти до 1,5 Гб. Встроенной памяти для хранения музыки и приложений теперь 16 Гб. Операционная система — Google Wear OS с оболочкой One UI Watch 3.5.

Watch 4 и Watch 4 Classic по прежнему могут измерять все фитнес активности, анализировать сон, а теперь и делать ЭКГ и измерять уровень насыщения крови кислородом. Кроме этого появился биоэлектрический сенсор, который показывает изменение массы мышц, жира, жидкости в организме и индекс массы тела.

Заказывай смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 от 6 999 гривен, Samsung Galaxy Watch 4 Classic — от 10 999 гривен.

Galaxy Buds 2 — самые легкие наушники с шумоподавлением

Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены в новом дизайне. Вес каждого наушника всего 5 грамм. Их можно считать самыми легкими наушниками, которые когда-либо выпускал Samsung.

Внутри работает динамическая 2-частотная система из твитера и вуфера и наушники имеют встроенную систему активного шумоподавления. Время работы с включенным шумоподавлением — 5 часов, а з кейсом — 20 часов. С выключенным шумоподавлением время работы наушников составляет 7,5 часов, а с кейсом — 29 часов. Стоимость наушников Samsung Galaxy Buds 2 — 3 999 гривен.

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