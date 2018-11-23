Samsung извинилась перед сотрудниками, заболевшими раком

Фото: Samsung (flickr.comTechStage)

О проблеме стало известно, когда в 2007 году от лейкемии умер Хван Ю Ми

Компания Samsung Electronics Co. официально извинилась перед сотрудниками, которые имеют онкозаболевания из-за вредных условий на производстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В компаниии заявили, что у них ранее не хватало внимания к таким больным.

"Но мы оперативно решили эту проблему. Samsung Electronics также не контролировало целиком и полностью потенциальные риски для здоровья на линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев. Сегодня мы хотели бы искренне извиниться перед работниками, пострадавшими от этих заболеваний, а также их семьями”, - заявил президент и исполнительный директор компании Ким Ги Нам.

Как отмечается, о проблеме стало известно, когда в 2007 году от лейкемии умер Хван Ю Ми, работавший на линии производства чипов Samsung.

Пострадавшие настаивают, что компания Samsung должна предоставлять компенсацию и принять меры по предотвращению возникновения онкозаболеваний в будущем.

Напомним, пользователи сотовой связи с 2001 года подали более 20 исков против телекоммуникационных компаний и производителей мобильных телефонов, включая AT&T, Verizon Communications, Apple и Samsung Electronics, утверждая, что использование смартфонов вызывает опухоль головного мозга.