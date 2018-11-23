Samsung вибачилася перед співробітниками, які захворіли на рак

Фото: Samsung (flickr.comTechStage)

Про проблему стало відомо, коли в 2007 році помер від лейкемії Хван Ю Мі

Компанія Samsung Electronics Co. офіційно вибачилася перед працівниками, які мають онкозахворювання через шкідливі умов на виробництві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У компанії заявили, що у них раніше не вистачало уваги до таким хворих.

"Але ми оперативно вирішили цю проблему. Samsung Electronics також не контролювало цілком і повністю потенційні ризики для здоров'я на лінії виробництва чіпів і рідкокристалічних дисплеїв. Сьогодні ми хотіли б щиро вибачитися перед працівниками, потерпілими від цих захворювань, а також їх сім'ями", - заявив президент і виконавчий директор компанії Кім Гі Нам.

Як зазначається, про проблему стало відомо, коли в 2007 році помер від лейкемії Хван Ю Мі, який працював на лінії виробництва чіпів Samsung.

Постраждалі наполягають, що компанія Samsung має надавати компенсацію та вжити заходів щодо недопущення виникнення онкозахворювань в майбутньому.

Нагадаємо, користувачі стільникового зв'язку з 2001 року подали понад 20 позовів проти телекомунікаційних компаній та виробників мобільних телефонів, включаючи AT&T, Verizon Communications, Apple і Samsung Electronics, стверджуючи, що використання смартфонів викликає пухлина головного мозку.