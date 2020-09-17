Samsung Electronics Украина и Volia объявили о долгосрочном сотрудничестве

Компания Samsung Electronics Украина и украинский провайдер Volia стали партнерами.

По данным пресс-службы, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Samsung Electronics Украина Катерина Кузнецова и руководитель Департамента продуктов и инноваций Volia Арвил Куприс, во время встречи в Киеве, обсудили направления совместной деятельности и подписали двусторонний договор о сотрудничестве компаний.

Первым совместным предложением стала Акция от Samsung «Wow-pack Огромное пространство контента», в которой клиентам, при покупке телевизоров Samsung Smart TV, предлагается 6 месяцев cвободного доступа к лучшим каналам, онлайн-кинотеатрам и библиотекам от компании Volia. Приложение Volia стало доступным на Samsung Smart TV.

«Более 14 лет компания Samsung является лидером мирового рынка телевизоров*, и как лидер, мы всегда должны оправдывать высокие ожидания покупателей. Наше сотрудничество с Volia нацелено на расширение возможностей покупателей наших Smart TV в получении свободного доступа к качественному легальному контенту. На данном этапе – это приятный бонус при покупке Smart телевизоров Samsung», - сообщает Катерина Кузнецова.

«Volia продолжительное время является лидером рынка телекоммуникаций. Партнерство двух лидеров рынка, прежде всего, откроет новые перспективы для развития акционных предложений, а также положит начало по созданию новых комплексных услуг для максимального удовлетворения запросов потребителей», - прокомментировала событие Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

Компании намерены в дальнейшем развивать партнерские отношения, уже сегодня ведутся переговоры о совестном запуске на рынок новых предложений и услуг.

*по данным компании Omdia, 01.2020

О компании Samsung Electronics:



Samsung Electronics Co., Ltd. воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет передовые технологии, вдохновляя людей и формируя будущее потребительского рынка в мире смартфонов, телевизоров, носимых устройств, планшетов, бытовых приборов, медицинских устройств, сетевых систем, решений памяти, полупроводников, литейного производства и светодиодных решений.

О компании Volia:

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.

Компания предлагает до 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав.