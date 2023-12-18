Самознищився: російський танк Т-80 підірвався на міні в Бєлгородській області, є загиблий

Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 16 грудня, у Валуйському міському окрузі. За 4 кілометри від села Карабаново, неподалік кордону Білгородської області РФ з Україною, військовослужбовець російської окупаційної армії керуючи танком Т-80 наїхав на міну.

Внаслідок цього бойова машину була повністю знищена, танкіст загинув, ще один військовий поранений.

"Бавовна" у Бєлгородській області РФ

У неділю 17 грудня російські партизани знищили взводний опорний пункт військ РФ у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" повідомив, що це його бійці здійснили рейд, виконали всі поставлені завдання й успішно повернулися на територію України.

Також на тижні бійці цього легіону, які борються на боці України, знищили у Бєлгородській області ворожий комплекс дальньої візуальної розвідки "Муром-П".