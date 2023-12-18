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Самознищився: російський танк Т-80 підірвався на міні в Бєлгородській області, є загиблий

Фото: у Бєлгородській області підірвався російський танк Т-80 (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

У Бєлгородській області РФ на протитанковій міні підірвався російський танк Т-80. Танкіст загинув, також є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 16 грудня, у Валуйському міському окрузі. За 4 кілометри від села Карабаново, неподалік кордону Білгородської області РФ з Україною, військовослужбовець російської окупаційної армії керуючи танком Т-80 наїхав на міну. 

Внаслідок цього бойова машину була повністю знищена, танкіст загинув, ще один військовий поранений. 

"Бавовна" у Бєлгородській області РФ

У неділю 17 грудня російські партизани знищили взводний опорний пункт військ РФ у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" повідомив, що це його бійці здійснили рейд, виконали всі поставлені завдання й успішно повернулися на територію України.

Також на тижні бійці цього легіону, які борються на боці України, знищили у Бєлгородській області ворожий комплекс дальньої візуальної розвідки "Муром-П".

 

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Війна Росії проти УкраїниБєлгородська область