Саморегуляція професії адвоката через НААУ - одна з умов євроінтеграції України, - експерт

Створення Національної асоціації адвокатів України свого часу було обовʼязком, який на початку 1990-х Україна взяла на себе перед Радою Європи. Сьогодні ж професійна організація, яка об’єднує адвокатів, є підтвердженням обраного (і вже закріпленого в Конституції) європейського курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Венеційської комісії у 2009 - 2013 рр. Марину Ставнійчук для NV .

За її словами, у 1992 році Україна подала заявку на вступ до цієї організації і через два роки був розпочатий відповідний політичний діалог. Серед пріоритетів реформування правової сфери, Україна взяла на себе зобов’язання визначити статус правничої професії, захищеної законом, та заснувати професійну асоціацію адвокатів.

"Під час дискусій, опитувань і обговорень організована адвокатська спільнота протягом сімнадцяти років також виходила з пропозицією запровадження адвокатського самоврядування - створення на підставі закону єдиної професійної організації. Але чимало проєктів, які готувалися і обговорювалися, зрештою "губилися" у кулуарах парламенту", - додає експерт.

Адаптація ключових європейських стандартів незалежності адвокатури та самоврядності в національному законодавстві відкривала перед українською адвокатурою шлях до інтеграції в європейську професійну спільноту.

У червні 2005 року президент Ради адвокатів та юридичних товариств Європи (CCBE) Бернар Ватьє звернувся до українського парламенту з пропозиціями, серед яких було і обов’язкове членство в професійній асоціації. Йшлося про те, що для репрезентації адвокатської професії у відносинах з урядами та іншими особами в усіх країнах-членах CCBE вже були створені асоціації адвокатів. І у більшості країн Європейського Союзу такі асоціації вважаються необхідною передумовою незалежності адвокатів та надання ними якісних послуг.

До питання створення в Україні єдиної професійної асоціації адвокатури ПАРЄ поверталася кілька разів, зазначає Ставнійчук. Так, у резолюції № 1466/2005 "Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною" Асамблея в межах дотримання верховенства права та захисту прав людини зверталася до органів влади України із пропозицією "утворити професійну асоціацію адвокатів шляхом ухвалення нового закону про адвокатуру без подальшого зволікання".

Аналогічний заклик "реформувати адвокатуру та створити професійну асоціацію адвокатури відповідно до зобов’язання України, взятого при вступі до Ради Європи" міститься у Резолюції № 1755/2010 "Функціонування демократичних інституцій в Україні". Цей документ вже фактично став стимулом для підготовки нового базового закону. Відповідний проект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (який сьогодні є чинним законом) у 2011 році отримав спільну оцінку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) та Генеральної дирекції з прав людини та верховенства права Ради Європи.

"Зокрема у висновку цих органів РЄ зазначалося, що професія юриста має схильність бути саморегульованою та самоврядною. Самоврядування є міцно вкоріненою прерогативою професії юриста. Адвокати вводять в дію правила етики, які керують їхньою поведінкою як в адвокатській діяльності, так і в особистому житті. Основними аргументами на користь саморегуляції професії юриста було названо необхідність збереження незалежності адвокатури, незалежності судової системи та верховенства права. Саме у такий спосіб гарантується незалежність від втручання держави. І саморегуляція визнавалася найефективнішим та найсуворішим засобом регулювання професії", - пише експерт.

Також Ставнійчук зазначає, що сьогодні Україна має найновіший в Європі закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Він готувався і ухвалювався як євроінтеграційний. Адже його прийняття за умови створення професійної організації адвокатів з єдиним членством у Національній асоціації адвокатів України стало частиною реалізації зобов’язань України перед Радою Європи.

Відмова від обраної моделі адвокатського самоврядування (а за останнє десятиліття ми вже були свідками таких спроб) несе в собі заперечення ключового принципу незалежності адвокатури, що прямо впливає на стан захисту прав і основоположних свобод людини в Україні, резюмувала вона.