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Что на самом деле россияне думают о Путине. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Новости » Пресс-релизы     26.06.2020 - 11:41

Первый эксклюзивный опрос: чего больше всего боятся россияне? Поддерживают ли они политику Путина по отношению к Украине?

Справится ли власть с наводнениями на Западной Украине?

Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Леодни Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;

Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;

Елизавета Ясько, народный депутат, “Слуга народе”, глава украинской делегации в ПАСЕ;

Андрей Заблоцкий, глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины (2019 - травень 2020);

Василий Онутчак, мэр г. Яремче;

Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;

Андрей Зубов, российский ученый-историк;

Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;

Наталья Гуменюк, журналистка.

Они говорят, а решает народ.

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