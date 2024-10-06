Самолечение может навредить: врачи назвали самые распространенные ошибки

Нередко бывает такое, что при обострении какой-либо хронической болезни или же, когда появились какие-то несущественные симптомы, люди в первую очередь идут не к врачу, а в аптеку. Однако это ошибка, ведь качественное и правильно подобранное лечение может подобрать только врач, знающий вашу историю болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Врачи приготовили перечень опасных ошибок, которых чаще всего допускают те, кто практикует самоназначение лекарства.

Употребление не того лекарства

Следует отметить, что правильно установить диагноз может только врач. Но даже если вам удастся угадать, какая именно у вас болезнь, подобрать правильное лекарство, не имея для этого нужных знаний и опыта, крайне сложно.

Употребление несовместимых лекарств

Знали ли вы, что многие препараты несовместимы. Врачи об этом хорошо знают и никогда не назначат вам одновременный прием таких лекарственных средств.

Неправильная дозировка

Каждый препарат включает в себя определенную концентрацию активного вещества. Если употреблять более низкую концентрацию, чем нужно, лекарства не подействуют. Высшее - подействуют не так, как надо, или даже повлекут побочные эффекты.

В министерстве подчеркнули, что только врач может определить, сколько дней должно продолжаться лечение, чтобы оно дало нужный эффект.

"Чтобы избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям, не прибегайте к самолечению!", - подчеркнули в Минздраве.