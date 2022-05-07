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Самолеты оккупантов обстреляли территорию России на границе с Сумской областью, - ГПСУ

Фото: РФ с самолетов обстреляла свою территорию (Минобороны РФ/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

Российская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области. Во время обстрела приграничного пункта "Юнаковка" вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня после обеда (7 мая, - ред.) вражеские самолеты, которые заходили со стороны РФ, дважды нанесли ракетно-бомбовый удар по украинской территории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняется, что удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35.

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться, - добавляют пограничники. - Во время одной из атак вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории".

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