ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самолеты оккупантов обстреляли территорию России на границе с Сумской областью, - ГПСУ

Новина українською →
Сумы, Суббота 07 мая 2022 16:00
Самолеты оккупантов обстреляли территорию России на границе с Сумской областью, - ГПСУ Фото: РФ с самолетов обстреляла свою территорию (Минобороны РФ/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

Российская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области. Во время обстрела приграничного пункта "Юнаковка" вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня после обеда (7 мая, - ред.) вражеские самолеты, которые заходили со стороны РФ, дважды нанесли ракетно-бомбовый удар по украинской территории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняется, что удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35.

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться, - добавляют пограничники. - Во время одной из атак вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории".

Самолеты оккупантов обстреляли территорию России на границе с Сумской областью, - ГПСУ

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем