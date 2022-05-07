Літаки окупантів обстріляли територію Росії на кордоні із Сумською областю, - ДПСУ

Російська авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумської області. Під час обстрілу прикордонного пункту "Юнаківка" ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Сьогодні після обіду (7 травня, - ред.) ворожі літаки, які заходили з боку РФ, двічі завдали ракетно-бомбового удару по українській території", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнюється, що удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.

"Обидва обстріли сталися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, що несли службу на цьому напрямку, встигли сховатися, - додають прикордонники. - Під час однієї з атак ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території".