ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Літаки окупантів обстріляли територію Росії на кордоні із Сумською областю, - ДПСУ

Новость на русском →
Суми, Субота 07 травня 2022 16:00
Літаки окупантів обстріляли територію Росії на кордоні із Сумською областю, - ДПСУ Фото: РФ з літаків обстріляла свою територію (Міноборони РФ/ілюстрація)
Автор: Наталія Гурковська

Російська авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумської області. Під час обстрілу прикордонного пункту "Юнаківка" ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Сьогодні після обіду (7 травня, - ред.) ворожі літаки, які заходили з боку РФ, двічі завдали ракетно-бомбового удару по українській території", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнюється, що удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.

"Обидва обстріли сталися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, що несли службу на цьому напрямку, встигли сховатися, - додають прикордонники. - Під час однієї з атак ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території".

Літаки окупантів обстріляли територію Росії на кордоні із Сумською областю, - ДПСУ

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо