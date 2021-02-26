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Самолет SkyUp снова застрял по дороге из Занзибара

Новина українською → Занзибар, Пятница 26 февраля 2021 23:23
Самолет SkyUp снова застрял по дороге из Занзибара Фото: Скайап (instagram.com/skyup.aero)
Автор: Даша Харченко

Самолет авиакомпании SkyUp по техническим причинам застрял в египетском аэропорту "Луксор". Он совершал рейс из Занзибара в Киев.

Об этом сообщили на сайте SkyUp.

Согласно расписанию, самолет прибыл из Занзибара в Луксор на 20 минут раньше, чем планировалось. Самолет должен біл дозаправиться для полета в Киев.

Однако взлететь самолет так и не смог "по техническим причинам".

Один из пассажиров Дмитрий Суслов, в Facebook написал, что командир самолета сообщил, что рейс выполнить не могут. Людей планируют разместить в терминале или отелях. Сам вылет из Луксора перенесли на 6:30 27 февраля.

В настоящее время пассажирам задержанного рейса раздали еду, напитки.

Напомним, 15 февраля около 180 украинских туристов застряли на острове Занзибар. Через день застрявшие на Занзибаре украинские туристы вернулись домой. Позже SkyUp пояснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.

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