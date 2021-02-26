Самолет SkyUp снова застрял по дороге из Занзибара

Самолет авиакомпании SkyUp по техническим причинам застрял в египетском аэропорту "Луксор". Он совершал рейс из Занзибара в Киев.

Об этом сообщили на сайте SkyUp.

Согласно расписанию, самолет прибыл из Занзибара в Луксор на 20 минут раньше, чем планировалось. Самолет должен біл дозаправиться для полета в Киев.

Однако взлететь самолет так и не смог "по техническим причинам".

Один из пассажиров Дмитрий Суслов, в Facebook написал, что командир самолета сообщил, что рейс выполнить не могут. Людей планируют разместить в терминале или отелях. Сам вылет из Луксора перенесли на 6:30 27 февраля.

В настоящее время пассажирам задержанного рейса раздали еду, напитки.