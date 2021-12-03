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Самолет съехал с рулежной дорожки из-за плохой видимости: в аэропорту Риги произошло ЧП

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Рига, Пятница 03 декабря 2021 13:55
Самолет съехал с рулежной дорожки из-за плохой видимости: в аэропорту Риги произошло ЧП Фото: в аэропорту Риги произошло ЧП (twitter.com/edgarsrinkevics)
Автор: Анастасия Рокитна

В аэропорту "Рига" из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет. Из-за происшествия аэропорт закрыли до 15:00 для вылетов и посадок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Рулежная дорожка - часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов - закрыта.

На месте происшествия работают ответственные службы и представители авиакомпании. ЧП произошло с рейсом BT102, вылетевшим из Стокгольма в 11:05 и совершившим посадку в Риге в 11:52.

"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", - сообщила представитель airBaltic Алиса Бетхере.

Самолет съехал с рулежной дорожки из-за плохой видимости: в аэропорту Риги произошло ЧПФото: в аэропорту Риги произошло ЧП (twitter.com/edgarsrinkevics)

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