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Літак з'їхав з руліжної доріжки через погану видимість: в аеропорту Риги сталася НП

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Рига, П'ятниця 03 грудня 2021 13:55
Літак з'їхав з руліжної доріжки через погану видимість: в аеропорту Риги сталася НП Фото: в аеропорту Риги сталася НП (twitter.com/edgarsrinkevics)
Автор: Анастасія Рокитна

В аеропорту "Рига" через погану видимість з руліжної доріжки з'їхав літак. Через подію аеропорт закрили до 15:00 для вильотів і посадок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Руліжна доріжка - частина льотного поля аеродрому, що з'єднує між собою елементи льотного поля, спеціально підготовлена і призначена для рулювання і буксирування повітряних суден - закрита.

На місці події працюють відповідальні служби та представники авіакомпанії. НП сталася з рейсом BT102, що вилетів зі Стокгольма в 11:05 і здійснив посадку в Ризі в 11:52.

"Жоден пасажир в результаті НП не отримав поранень, і всі 44 пасажири в повній безпеці доставлені в термінал аеропорту. У свою чергу, літак доставлений в ангар для подальшої перевірки", - повідомила представник airBaltic Аліса Бетхере.

Літак з'їхав з руліжної доріжки через погану видимість: в аеропорту Риги сталася НПФото: в аеропорту Риги сталася НП (twitter.com/edgarsrinkevics)

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