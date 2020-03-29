Самолет с очередной партией масок для Украины отправляется с Китая

В Китае с очередным гуманитарным грузом готовится отправиться в Украину самолет Boeing 767-300. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Китае.

Груз формируется в международном аэропорту г. Сямэнь (провинция Фуцзянь). Достяваляти груз будет авиакомпания "SCAT".

"Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины. Накануне, благодаря тесной координации действий Посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, было получено все необходимые авиационные разрешения, согласовано логистику и таможенные процедуры", - отметили в посольстве.

Также добавили, что уже в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину.

Фото: груз из Китая (facebook.com/ukrembcn)

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что для борьбы с коронавирусом в Украине в ближайшие дни из Китая прибудет вторая партия тестов и других медицинских средств. Также из Южной Кореи в Украину отправили еще 100 000 таких тестов.